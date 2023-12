Jahresrückblick 2023 Wie ein Baby für Aufregung beim Beethovenfest sorgte

Die Aufführung von Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 hätte im September beim Beethovenfest sicher nicht so hohe Wellen geschlagen, wenn nicht der jüngste Konzertbesucher im Saal stimmkräftig nachgeholfen hätte. „Babygeschrei übertönte Beethovens Neunte“, „Babygeschrei sorgt für Aufsehen bei Beethovens Neunter Symphonie“, sogar „Mother refuses to remove crying baby from Beethoven’s 9th“ lauteten die Schlagzeilen im Netz. Was war geschehen?