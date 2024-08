Netflix-Doku über Bonner Musiker „Das hat sich völlig surreal angefühlt“

Eigentlich hatte er an diesem Morgen vor vier Jahren gar nichts Besonderes vor. Es war Herbst, die Pandemie hatte die Welt fest im Griff, der nächste Lockdown stand kurz bevor. Er wollte ganz in Ruhe Kaffee trinken, als plötzlich diese E-Mail auftauchte. Neue Empfehlungen für Serien und Filme von Netflix. Roland Meyer de Voltaire klickte auf die Nachricht – und fing laut an zu lachen. Der Streaminganbieter empfahl ihm an diesem Tag eine neue Musikdokumentation. Nämlich über ihn selbst.