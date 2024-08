„Und wir mittendrin“ am Theater Marabu Wie fühlen sich junge Theaterdarsteller in Bonn wirklich?

Selten war es wohl so schwer. So schwer, erwachsen zu werden. Zumindest scheint es sich aktuell so anzufühlen. Krieg und Krisen, Unruhe und Umbruch, wohin der Blick auch geht. Und mittendrin: eine junge Generation, die sich ihre ganz eigenen Sorgen und Gedanken macht. Wie soll das alles nur enden? Was kann eine einzelne Person überhaupt noch ausrichten? Ist es nicht längst zu spät? Vorsichtige Antworten will das Junge Ensemble Marabu in seinem neuen Stück geben: „Und wir mittendrin“ feiert seine Uraufführung am kommenden Freitag. Wir waren vorab bei einer Probe in der Beueler Spielstätte dabei.