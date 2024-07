Premiere von „Wilderness“ Wie gut ist die neue Show am GOP Varieté-Theater in Bonn?

Im Wald, da sind die Räuber. So wird gemunkelt, seit jeher. Aber mehr, viel mehr noch – der Wald steckt voller Gestalten und Geschichten. Er ist ein Sehnsuchtsort. Dunkel, mythisch und geheimnisvoll. Ein bisschen zum Fürchten. Aber auch idyllisch, heilsam und inspirierend. Eine Menge zum Träumen. Henry David Thoreau verfasste nach zwei Jahren in einer selbstgebauten Hütte in den Wäldern von Massachusetts den philosophischen Erfahrungsbericht „Walden oder Leben in den Wäldern“, als Buch erstmals 1854 erschienen.