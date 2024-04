Eckpunkte Bonn-Vertrag Wie realistisch ist ein „Forum Exilkultur“ im Windeckbunker wirklich?

„Es wird Leute geben, die sagen: ‚Lasst uns mit den alten Kamellen in Ruhe‘, aber jede Bewegung bringt auch eine Gegenbewegung und das ist unsere“, sagt Jürgen Repschläger, Sprecher der Initiative Exilkultur Bonn. Es geht um das Vorhaben der Stadt Bonn, in dem Windeckbunker ein „Forum Exilkultur“ zu schaffen und so an die NS-Zeit und andere Fluchtgeschichten zu erinnern. Repschläger meint mit Bewegung den Aufstieg der AfD. Es brauche daher jetzt einen Ort der Aufklärung. Der Kooperationspartner UN-Flüchtlingshilfe sieht das genauso. „Es ist eine einmalige Chance, im ‚Forum Exilkultur‘ auf die aktuelle Situation von weltweit über 114 Millionen Menschen auf der Flucht aufmerksam zu machen. Wir alle sind in diesen unruhigen Zeiten in der Pflicht, Europa und Deutschland an die eigene Fluchtgeschichte zu erinnern“, sagt Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UN-Flüchtlingshilfe.