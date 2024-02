Vermittler zwischen den Kulturen Wo asiatische auf westliche Kunst trifft

Auf den großformatigen Landschaftsbildern des chinesischen Malers Cui Zhenkuan im Kunstraum Villa Friede ranken sich Äste in den von Nebel verhangenen Himmel. Kontrastreich heben sich die dunklen Farbtöne des Geästs vom milchig schimmernden Hintergrund ab. Unwillkürlich fühlt sich der Betrachter in die Bildtiefe hineingezogen, wo weitere Schichten und Erzählungen zu warten scheinen. „Aufzeichnung einer Berg-Erkundung“ hat der Künstler eines dieser in den letzten drei Jahren entstandene Werke benannt, die seit Samstag im Mehlemer Kunstraum hängen. Mit Tusche hat er sie in der Tradition der chinesischen Rollbilder und Kalligraphie auf Papier gebracht. Wie etwa auch die Serie „Kornfeld-Aussichten“, auf denen sich ein Meer von dunklen Ähren im leichten Wind biegt und zarte Rosa-, ja auch kräftigere Ockertöne eine geheimnisvolle Sogwirkung erzielen.