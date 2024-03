Premiere mit Johannes Prill und Volker Hein Wo früher Astronauten trainierten, gibt es jetzt Theater

Bad Godesberg · Früher trainierten dort Astronauten, jetzt steht die nächste Theaterpremiere an: In der Zentrifuge an der Godesberger Allee probt das neue Bonner Ensemble „Bon(n)RaumTheater“. Wir haben Darsteller und Regisseur Johannes Prill vorab getroffen.

22.03.2024 , 15:00 Uhr

Letzte Proben kurz vor der Premiere: Johannes Prill (links) und Volker Hein in den Räumen der Zentrifuge. Foto: Benjamin Westhoff