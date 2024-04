Sommerprogramm der Bundeskunsthalle Bonn Wo Kunst durch Beteiligung erwacht

Leicht zu übersehen sind die Arbeiten, die zum fortlaufenden Projekt „Meet me at the bench“ des Künstlerteams Ligna gehören. An mehreren Bänken auf dem Museumsplatz kann man übers Smartphone Hörstücke herunterladen, in denen Künstler aus Russland, Iran, Indonesien, Kamerun und China von ihrer jeweiligen Situation erzählen und den Hörer in eine andere Wirklichkeit mitnehmen.