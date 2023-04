Die Gästebücher des KunstRasen-Veranstalters Wo sich Phil Collins und Iron Maiden verewigten

Das Autogramm von Iggy Pop auf einer Fotografie sieht regelrecht schüchtern aus. Das ist die Unterschrift vom „Godfather of Punk“? Und Nick Cave hat 1990 nach seinem Konzert in der Biskuithalle Bonn mit grünem Filzstift unterschrieben. Der Schriftzug erinnert an die Schreibversuche eines Grundschülers. Ernst Ludwig Hartz ist sicherlich der dienstälteste und erfolgreichste Konzertveranstalter in der Region. In seinem Regal stehen mehr als 40 Gästebücher, voll mit Unterschriften, Zeichnungen und Widmungen von Stars wie Mariah Carey und weniger bekannten Künstlern, von Musikerinnen und Musikern, die schon längst vergessen sind wie Allison Moyer oder Viktor Lazlo, von Bühnengrößen, die immer unvergesslich bleiben wie Johnny Cash, B. B. King oder Jerry Lee Lewis.