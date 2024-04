Drei Wochen im Sommer 1981 Auf Zeitreise mit BAP-Sänger Wolfgang Niedecken

Juli 1981, verdammt lang her. Wir haben einen Interviewtermin irgendwo in Hennef. Tonstudio Rüßmann. Das Navi ist noch nicht erfunden. Wir erreichen trotzdem das Ziel. Immer der Musik nach. Ein wuchtiger, brillant ausgesteuerter Rocksong flutet das Foyer, ein Gitarrenriff geht durch Mark und Bein. Dann der Refrain: „Verdamp lang her, verdamp lang“. Ein nagelneues Stück der Kölner Rockband BAP. Und es könnte durch die Decke gehen. In den drei Wochen im Juli 1981 entstehen in Hennef noch neun weitere Nummern für eine Langspielplatte mit dem merkwürdigen Titel „BAP für usszeschnigge“, auf gut Deutsch: „BAP zum Ausschneiden“.