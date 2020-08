Deutschrap in Bonn : So war das Konzert von Xatar und SSIO im Kulturgarten in der Rheinaue

Xatar bei seinem Auftritt im Kulturgarten in der Rheinaue. Foto: Ingo Firley

Bonn Der Deutschrapper Xatar hat am Samstagabend ein Konzert im Kulturgarten der Rheinaue in Bonn gegeben. Der am Brüser Berg aufgewachsene Gangster-Rapper trat erstmals seit zwölf Jahren wieder in Bonn auf. Mit dabei war auch SSIO.



Von Sebastian Flick

Ganz im Zeichen des deutschsprachigen Hip-Hop stand das Konzert am Samstagabend in der Rheinaue: Mit Xatar hatte sich einer der derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Gangster-Rapper angekündigt.

Beim Auftritt im Kulturgarten feierte der in Bonn aufgewachsene Hip-Hop-Star sein Heimspiel mit einigen musikalischen Freunden, die bei seinem eigenen, in Bonn gegründeten Label „Alles oder nix Records“ unter Vertrag stehen.

Bekanntester Kollege auf der Bühne war SSIO, bei dem die Fans am lautesten mitsangen. Nach rund zwei Stunden zeigten sich die Fans zum Finale bei Xatar`s größtem Hit „Iz da“ noch einmal textsicher.

Gekrönt wurde das Konzert mit einem kleinen Feuerwerk. Während der Show hatten die Fans corona-konform gefeiert und chillten auf Liegestühlen, beziehungsweise auf Bierbänken oder Picknickdecken.