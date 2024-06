Gidon Kremer im Kursaal Bad Honnef Zeitgenössische Musik mit leichter Hand

Neben Kremer spielten Mitglieder der Kremerata Lettonica. Dieses Ensemble aus fantastischen Musikern bestritt in diversen Formationen den gesamten Abend und vereint die in Lettland beheimateten Musiker der von Kremer 1997 gegründeten Kremerata Baltica. Als Streichtrio spielten sie die „Litanei“ von Alexander Raskatov, ebenfalls eine traurig-schöne Musik, an deren Ende zwei fast unhörbare Glöckchen ihren Auftritt hatten. In Viktor Kalabis‘ „Duettina“ erlebte man eine mal muntere, mal lyrisch-espressive Begegnung von Violine und Violoncello, die von Madara Petersone und Magdalena Ceple mitreißend in Szene gesetzt wurde. In „Ikone“ übersetzt der ukrainische Komponist Valentin Silvestrov die Andacht beim Betrachten einer Ikone in eine Musik von schmerzlicher Schönheit. Die Darbietung erreichte eine aufwühlende Intensität, ebenso die von Schnittkes Klavierquintett von 1976. Gebannt lauschte man dem raffiniertem, manchmal verstörend wirkenden Verschmelzen von Alt und Neu, vom B-a-c-h-Motiv, Walzer und zerfallender Tonalität.