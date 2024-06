50-jähriges Bestehen des BBK Bonn, Rhein-Sieg Zum Jubiläum ist das Bonner Künstlerforum vollgepackt

Weiter geht es mit der Installation „Isola“ von Anja Schindler, einem in mediterranem Blau getauchten Schränkchen, auf dem die Natur in Form von getrockneten Pflanzen und in geheimnisvollen Glasbehältern versammelt ist – eine Insel der Zuflucht. Von Tatjana Chimes stammt das Bild „Dutch Angle“, in dem ein von der Wand abgerutschtes Regalbrett die Bestandteile eines typisch niederländischen Stilllebens mit Zinnkanne, Weinglas, Nautilusbecher, Muschel und Tulpen unter sich begraben hat. Der Titel verweist auf eine schräge Kameraperspektive in der Fotografie und im Film, die im Betrachter Unbehagen und Desorientierung auslösen soll. Das verunglückte Stillleben könnte als Metapher für den Manipulationsversuch am Publikum stehen.