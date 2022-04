Amadeus Wiesensee im Kammusiksaal des Beethoven-Hauses Bonn : Zum Schluss ein Abend mit Kammermusik

„Artist in Residence“ Amadeus Wiesensee Foto: Homepage/Homepage des Pianisten

Bonn Als „Artist in Residence“ hatte das Bonner Publikum Amadeus Wiesensee schon zweimal gehört. Nun gab der junge Pianist sein Abschlusskonzert. Im Kammermusiksaal hatte er dabei Unterstützung.

An drei Abenden stellte sich der junge Pianist Amadeus Wiesensee als „Artist in Residence“ dem Publikum im Kammermusiksaal: im Antrittskonzert im vergangenen Oktober als Solist, im Januar als Liedbegleiter und jetzt zu seinem Abschlusskonzert zusammen mit Pablo Barragán, Klarinette, und Eckart Runge, Violoncello, als Kammermusiker. Ludwig van Beethoven habe ihn in seiner „Grundmotivation tief geprägt“, gab Wiesensee, der neben Musik auch Philosophie studiert hat, zu Protokoll: „Sein unbedingter Ausdruckswille entspringt meines Erachtens einer Integrität des Sehnens und Suchens, die immer den Menschen zugewandt bleibt“.