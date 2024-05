Premiere im Kleinen Theater Bad Godesberg „Zweifel“ enthüllt die Mechanismen der Diskreditierung

Schwester Aloysius, Direktorin einer streng katholischen Schule im New Yorker Stadtteil Bronx, hat nur Überzeugungen, aber keine Spur von christlicher Nächstenliebe. „Zweifel“ (Originaltitel „Doubt“) heißt das 2004 in New York uraufgeführte Drama des amerikanischen Autors John Patrick Shanley. 2005 erhielt er dafür den Pulitzer-Preis und den Tony-Award für das beste Theaterstück.