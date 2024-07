Uraufführung im Bonner Theater Marabu Zweikämpfe von Wal, Elch und Pinguin in „Ich zähle jetzt bis drei...“

Wer hat eigentlich bestimmt, dass man mit 18 erwachsen ist? Was ist anders als in der Zeit davor? Wieviel Kind steckt noch in uns? Sechs junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren begeben sich spielerisch auf die Suche nach eigenen und fremden Kindheitsbildern. Alle haben im Jungen Ensemble oder im Kinderensemble des Theater Marabu bereits Bühnenerfahrungen gesammelt. Zur Performance-Gruppe, die sich selbstironisch „KoA“ (Kollektiv ohne Ahnung) nennt, gehört neben Paulina Mock, Veronika Rachor, Lizika Schmitz, Ronja Simon und Gustav Hellmann auch Mila Koslowsky, die das Projekt im Rahmen ihres FSJ Kultur initiiert hat.