Premiere in der Pathologie in Bonn : Zwischen Wahn und Sinn

Helga Bakowski glänzt als Emmy Göring. Foto: Mike Alex

Bonn „Enigma Emmy Göring“ von Werner Fritsch im Theater die Pathologie, das ist ein Erlebnis der besonderen Art. Helga Bakowski verkörpert die Frau der Nazi-Größe Hermann Göring, gefangen in einer eigenen Welt. Ein bizarrer Triumph.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Einecke-Klövekorn

Wer ist diese alte volkstümlich gekleidete Frau mit einer edlen Pelzstola um die Schultern, die im Sessel vor sich hinträumt, während Wagners „Walkürenritt“ ertönt? „Ich bin eine Süße“ erklärt sie. Tatsächlich war Emmy Göring (1893-1973) Tochter eines Hamburger Schokoladenfabrikanten. Süß musste es sein, zartbitter war nicht nach ihrem Geschmack. Wohl aber das „elegante Braun“ der SA-Hemden: milchschokoladenbraun. Mehrere Jahre lang war die Schauspielerin Emmy Sonnemann als junge Sentimentale am Nationaltheater Weimar engagiert. Paraderolle: Fausts Gretchen an der Seite von Gustav Gründgens als Mephisto. 1935 heiratete sie den zweitwichtigsten Politiker des Dritten Reiches und wurde zur First Lady der Nazis. Göring entzog sich 1946 der „unehrenhaften“ Hinrichtung durch Suizid.

Autor Werner Fritsch veröffentlichte frühe Stücke in Bonn

Der Schriftsteller Werner Fritsch, dessen frühe Stücke 1992 übrigens am Schauspiel Bonn herauskamen, lässt sie in seinem 2006 als Hörspiel veröffentlichten Text „Enigma Emmy Göring“ (2007 ausgezeichnet mit dem ARD-Hörspielpreis) wieder auferstehen. Er hat viele Dokumente verarbeitet, vor allem Emmys 1967 erschienene Autobiografie „An der Seite meines Mannes“. Im Theater die Pathologie verkörpert Helga Bakowski die einstige Schauspielerin, die in ihren Erinnerungen schwelgt. „Mein Hermann“, abgöttisch verehrt, lebt in ihr weiter und meldet sich mit Botschaften durch ihren Weisheitszahn. Ein bizarrer Einfall des Autors, zu dem Ko-Regisseur Mike Weber (auch Ton und Licht) das schrille Geräusch eines Zahnarztbohrers ertönen lässt. Ebenso skurril wie Emmys Vision einer Elefantenherde, die an einem Kieler Café vorbeizieht. Einer hebt seinen Rüssel und trompetet. Das muss ihr Hermann sein, und plötzlich klingt das nach Wallhall.

Nach seiner verstorbenen ersten Gattin nannte der drogensüchtige Kunstliebhaber Göring sein fürstliches Jagdschloss in Brandenburg „Carinhall“. Gründgens war dort häufig zu Gast. „Ihr wart ja immer, wenn ihr Drogen genascht habt, wie so zwei kleine süße Büblein, spieltet mit Hermanns Modelleisenbahn in Carinhall, Stunden.“ Wieder so ein Satz, bei dem einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Liebe, Luxus, unfassbare Naivität, keine Spur von Verantwortung – durch ihre rosarote Brille kann und will Emmy bis heute die schwarzen Rauchschwaden und die blutige Vernichtungsmaschinerie nicht sehen.

Trotz aller Fakten kein Dokumentartheater

Die „szenische Lesung“ ist trotz aller Fakten kein Dokumentartheater. Bakowski präsentiert den großen Monolog als verrücktes Spiel zwischen Wahn und Sinn. Mitunter zitiert sie den „geliebten Führer“ mit seiner typischen Sprechweise. Schelmisch erzählt sie freche Witze, um dann wieder in Emmys ewig goldbrauner Blase zu landen. Diese Frau ist kein Monster, sondern ein verblendetes Theatergeschöpf, das kurz die Weltbühne beherrschte und den Abgang verpasste.

Die Gegenwart, das ist „Popomusik von Totentanz-Kapellen“. Mike Weber hockt dabei wie ein Gespenst aus der neuen Zeit am Bühnenrand zwischen alten Filmrollen an einem museumsreifen iMac der ersten PC-Generation und singt trotzig einen Blues-Klassiker von Kris Kristofferson. Die aus der Zeit gefallene Emmy nimmt das nicht wahr, sondern bleibt gefangen in ihrer beängstigenden „Schuldlosigkeit“.

Die Bösartigkeit des Banalen

„Enigma“ hieß die Nachrichten-Verschlüsselungsmaschine der Wehrmacht. Emmy Görings Code heißt schlicht „Mein Hermann“. Ihre letzte Einsicht: Die Medien haben unsere Zeit im Kampf um die Einschaltquoten zum „Zerstreuungslager“ gemacht. „Wer aber hatte die höchste Einschaltquote aller Zeiten in Deutschland? Adolf Hitler, haha!“ Ein bedenklicher Triumph nach rund 90 Minuten, die die Bösartigkeit des Banalen scharf beleuchten. Beeindruckter Beifall vom leider sehr übersichtlichen Premierenpublikum.