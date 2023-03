Freitagskonzert mit dem Beethoven Orchester Zwischen wilder Raserei und purer Idylle

Beim 6. Freitagskonzert des Beethoven Orchesters Bonn in der Oper blieb ein Stuhl auf der Bühne leer. Andreas Marner, langjähriger Kontrabassist des Orchesters war vor Kurzem nach schwerer Krankheit verstorben, wie Generalmusikdirektor Dirk Kaftan vor dem letzten Programmpunkt des Abends, der 10. Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch, sichtlich bewegt erzählte. Ihm widmeten die Musikerinnen und Musiker das Werk, das wie kein anderes dem Anlass angemessen schien. Aus tiefsten Tiefen schält sich die Musik hier in mehreren Anläufen stetig empor. Die tiefen Streicher – insbesondere die Kontrabässe – spielen hier eine Hauptrolle, schaffen eine dichte, beklemmende Atmosphäre, die sich erst nach und nach aufhellt. Als ehrendes Andenken an einen Kollegen und Freund hätte dieses Werk kaum treffender sein können. Als Synonym des sich stetig im Spannungsfeld von Politik und Kunst bewegenden Lebens des Komponisten besitzt die 10. Sinfonie allerdings auch einigen Sprengstoff.