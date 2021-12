Konzert der Opernfreunde : Reigen von „Carmen“ bis „Stille Nacht“

Bonn Festliche Gala der Bonner Opernfreunde mit Arien und Ensembles aus diversen Opern

Zu einem Abend mit Arien und Ensembles aus diversen Opern hatte der Verein der Opernfreunde eingeladen – und konnte dem Publikum sogar das Flair des großen Saals der Oper bieten. Der war kurzfristig frei geworden, da das Ballett umdisponieren musste. Bernd Holtbernd, Vorsitzender des Vereins, war deshalb guter Dinge, als er die Bühne betrat. Und schickte noch gleich Glückwünsche an Generalintendant Bernhard Helmich hinterher.

Dass die Stadt dessen Vertrag kürzlich bis 2028 verlängert hat, „freut uns sehr“. Das folgende Programm behielt durchweg hohes Niveau, war nicht selten sogar hochkarätig. Es sangen Anna Princeva, Sopran, Dshamilja Kaiser, Alt, George Oniani, Tenor, und Vincenzo Neri, Bariton. Am Klavier saß Solokorrepetitorin Ana Creciun, die mit klugem und sängerdienlichem Spiel maßgeblich zum Gelingen des Abends beitrug. Bernd Holtbernd als Moderator steuerte sinnreiche Bemerkungen zu den Werken bei.

Berührende Duette

Anna Princeva stieg mit einem innig und anrührend gesungenen „O mio babbino caro“ in den Abend ein, hielt sich aber, um die Stimme zu schonen, von kraftraubenden Solopartien fern. Stattdessen konnte sie zusammen mit George Oniani im Duett „Parigi o cara“ aus „La Traviata“ überzeugen, ebenso im berühmten „Blumenduett“ aus „Lakmé“, das sie zusammen mit Dshamilja Kaiser darbot. „Lakmé“ und „Mallika“, Brahmanentochter und ihre Dienerin, sie harmonierten wunderbar miteinander.

George Oniani erwies sich einmal mehr als unverwüstlicher Tenor, der aber neben Strahlkraft und Glanz (etwa in „Dein ist mein ganzes Herz“) noch mehr zu bieten hat (etwa im schon genannten „Parigi o cara“ oder in einem georgischen Lied). Bariton Vincenzo Neri, erst kurz im Ensemble dabei, zeigte sängerische Flexibilität und Spiellaune zum Beispiel als Eisenstein, der sich im „Uhrenduett“ (mit Anna Princeva) von seiner eigenen Ehefrau hereinlegen lässt, oder auch als Don Giovanni in dessen „Champagnerarie“. Ein wenig zerdehnt wirkte sein Lied des Wolfram „O du schöner Abendstern“. Grandiose Höhepunkte bildeten die Auftritte von Dshamilja Kaiser, die etwa die Arie der Eboli „O don fatale“ (aus „Don Carlos“) mit erschütternder Eindringlichkeit und Dramatik präsentierte.