Videonale in Bonn Reise zu den Brennpunkten

So bildgewaltig hier die kolumbianische Natur in Szene gesetzt wird, so findet der Filmemacher Douwe Dijkstra in „Neighbour Abdi“ ebenfalls eine eindringliche Form für seine Geschichte. Sie erzählt von Abdi, der als Elfähriger aus Mogadishu in die Niederlande kommt und sich an Gewalt, Krieg und Kriminalität erinnert. Der komplett vor dem Green Screen entstandene Film, in den in der Postproduktion nachgebaute Hintergründe eingesetzt wurden, lebt von seiner Mischung aus sozialem Engagement und viel Humor.