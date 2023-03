Fotografie Retrospektive von Peter Piller in der Kunsthalle Düsseldorf

470 Arbeiten aus 18 Serien präsentiert der 55-Jährige, der in Hamburg wohnt und in Düsseldorf lehrt. Sie bilden die Spitze eines Riesen-Archivs, das er als Werkstudent in einem Hamburger Ausschnitt-Dienst begann. Damals musste er täglich massenweise in Regionalzeitungen aus ganz Deutschland prüfen, ob die gebuchten Anzeigen erschienen waren. „Eine absolut anspruchslose Aufgabe“, wie er treuherzig zugibt und für die er der Agentur noch heute dankbar ist, denn sie ließ ihn in Frieden, sodass er seine privaten Ausschnitte betreiben konnte. Was er schließlich gruppiert und als Serie benennt, wirkt wie Nonsens oder Karikatur, wenn er ohne Kommentar Bilder von leeren Orten zeigt und sie als „Bauerwartungsflächen“ tituliert. Diesmal startet er mit einem 35-fach wiederholten dpa-Foto von einem Bombenabwurf über eine beleuchtete Stadt.