Bilanz zu Rock am Ring 2024 Wiedersehen mit dem Gitarren-Gott

Am Ende steht er allein auf der Bühne. Der Großteil der 80.000 Festivalbesucher von Rock am Ring steht am Samstagabend davor. Um die Menge in seinen Bann zu ziehen, braucht Billie Joe Armstrong nicht viel, nur Gitarre und Mikro. Der Frontmann von Green Day stimmt das Stück „Good Riddance“ an. Darin singt er: „I hope you had the time of your life.“ Zumindest das Konzert ihres Lebens, dürften viele Besucher gehabt haben. Manche schon zum wiederholten Male. Denn die kalifornische Punkband trat an gleicher Stelle bereits vor zwei Jahren auf.