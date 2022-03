Over the Border : Rock aus Marokko

Impulsive Frontfrau: Yousra Mansour in Bonn. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Die Band Bab L‘Bluz aus Marokko beim Festival „Over The Border“ in der Harmonie



Von Thomas Kölsch

Marokkanischer Rock, so scheint es, ist bescheiden. Drei Saiten, mehr braucht es nicht, um es krachen zu lassen, drei Saiten und einen hypnotischen, gleichzeitig aber überaus komplexen Beat. Dann jault die Gimbri, die Binnenspießlaute aus dem Maghreb, in den Händen von Brice Bottin auf, während der Franzose, die Zunge zwischen die Zähne geklemmt und den Oberkörper in typischer Gitarristen-Pose nach hinten gebogen, in ein exzessives Solo einsteigt und einen fremdartigen, eigenwilligen Klangteppich erschafft.

Hier, im Spannungsfeld zwischen Rock, afrikanischem Blues und der Musik der Gnawa (einer ethnischen Minderheit Marokkos), setzt die Band Bab L‘Bluz an, die im Rahmen des „Over the Border“-Weltmusikfestivals in die Harmonie gekommen ist. Es ist Musik, die für westliche Ohren ungewohnt klingt.

Im Geist von Hendrix

Das Publikum ist auf jeden Fall begeistert, von den Gimbri-Soli ebenso wie von dem melismatischen Gesang von Frontfrau Yousra Mansour, die so ganz nebenbei auch noch die Awicha spielt, die höher gestimmte kleinere Schwester der Gimbri. Dazu gesellen sich feine Flötentöne von Jérôme Bartholomé, der ansonsten auch gerne perkussiv unterwegs ist, sowie die treibenden Rhythmen von Drummer Hafid Zouaoui. „Wir verstehen uns als erweitertes Powertrio im Geiste der Bands von Jimi Hendrix“, hat Mansour einmal in einem Interview gesagt. „Die Grundenergie heißt Rock, aber dann kommen Zutaten aus den marokkanischen Provinzen, aus der Gnawa- und Berbermusik, aus der Poesie der Has­sania in Mauretanien dazu.“ Gimbri und Awicha übernehmen dabei die Funktion von E-Bass und E-Gitarre, klingen ruppiger.