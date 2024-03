Hommage an Vera Molnár Rotierende Quadrate

Die künstlerischen Wege und Entscheidungen von Vera Molnár zu verfolgen, gleicht einer bemerkenswerten Reise. Was die in Budapest geborene Künstlerin vor allem auf dem Gebiet der Computerkunst in den vergangenen 50 Jahren angestoßen und erforscht hat, bleibt nach wie vor erstaunlich. Im Dezember 2023, einen Monat vor ihrem 100. Geburtstag, starb Vera Molnár in ihrer Wahlheimat Paris, und so konnte sie auch die Eröffnung der großen ihr gewidmeten Ausstellung „À la Recherche de Vera Molnár“ nicht mehr erleben.