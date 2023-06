Opulente Seemanns-Schlager Santiano eröffnen die Saison auf dem Bonner KunstRasen

Gott muss ein Seemann sein. Das behaupten zumindest Santiano, und wenn sich derzeit jemand mit maritimer Theologie oder idealisierender Seeräuberromantik auskennt, dann ja wohl diese fünf Teerjacken, die mit ihrem norddeutschen Shanty-Rock seit mehr als zehn Jahren über die Untiefen des Schlagers segeln und schon so manchen Schatz erbeutet haben, darunter viermal den Echo Pop. Und eine Einladung nach Wacken. Jetzt ist die Band in Bonn an Land gegangen, um in den Rheinauen die KunstRasen-Saison 2023 zu eröffnen, natürlich mit windgegerbtem Charme und ganz viel triefendem Pathos – was live mitunter besser klingt als die Klischees zunächst vermuten lassen.