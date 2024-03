Crossroads in Bonn Sari Schorr und die Cinelli Brothers rocken die Harmonie

Was für ein Abend: Bluesliebhaber sind beim zweiten Doppelkonzert der aktuellen Crossroads-Ausgabe in der Harmonie auf ihre Kosten gekommen. Und mehr. Viel mehr. Was die US-Sängerin Sari Schorr und die Cinelli Brothers im Rahmen des WDR Rockpalasts abgeliefert haben, lässt sich nur als Genuss bezeichnen. Kraftvoll, vielseitig und alles andere als gewöhnlich ließen beide Acts keine Wünsche offen. Außer dem nach mehr Musik.