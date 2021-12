Bonn: Deutsche Welle und Vorwürfe des Antisemitismus : Schärfen am Verhaltenscodex

DW-Intendant Peter Limbourg reagiert. Foto: Barbara Frommann

Bonn Peter Limbourg, Intendant der unter Antisemitismusverdacht stehenden Deutschen Welle, will den Verhaltenskodex für Mitarbeiter schärfen. Das Online-Magazin „Vice“, Kritiker der Welle, gerät selbst in die Kritik.

In der Affäre rund um Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Deutsche Welle (DW) hat der Intendant des Auslandssenders, Peter Limbourg, weitere Maßnahmen angekündigt: „Wir werden unseren Code of Conduct, den Verhaltenskodex, noch einmal schärfen“, sagte er der „Jüdischen Allgemeinen“. Limbourg versprach: „Wir werden in Zukunft noch genauer hinschauen. Wir werden natürlich nicht alle Einträge der Mitarbeiter der letzten zehn Jahre überprüfen können, aber akribischer recherchieren müssen wir auf jeden Fall.“ Man werde noch klarere Ansagen gegenüber den Mitarbeitern machen, „wie unmissverständlich unsere Haltung zum jüdischen Leben und zum jüdischen Staat ist“.

Wie berichtet sieht sich der Bonner Sender mit heftigen Vorwürfen über antisemitische Äußerungen in den eigenen Reihen und bei Partnern konfrontiert. Mehrere DW-Mitarbeiter der arabischen Redaktion sollen im Internet antisemitische und israelfeindliche Äußerungen gepostet haben, förderten Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“, der „Welt“, der „FAZ“ und des Online-Magazins „Vice“ zutage. So soll der jordanische Partnersender der DW, „Roya TV“, in den in den sozialen Medien antisemitische Kommentare und Karikaturen gepostet haben, die an das NS-Hetzblatt „Der Stürmer“ erinnern. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe stellte die Welle Anfang Dezember die Zusammenarbeit mit dem jordanischen Sender ein.

Fünf Personen im Visier

Ein weiterer Fall ist Farah Maraqa, seit 2017 freie Mitarbeiterin bei der DW in Berlin. Sie soll 2014 Israel als „Krebs“ bezeichnet haben, der herausgeschnitten werden müsse. Seit 2017 soll Abdelbari Atwan, für seinen Hang zum Islamismus und antisemitischen Kommentaren bekannter Chefredakteur der Website „Rai Alyoum“, von der DW regelmäßig zu Liveschalten und Talkshows eingeladen worden sein.

Es gehe insgesamt um fünf Personen – freie und feste Mitarbeiter der DW –, die vor ihrer DW-Zeit „Dinge gepostet haben sollen, die nicht mit den redaktionellen Hausnormen konform sind“, sagte DW-Sprecher Christoph Jumpelt. Diese Fälle würden von der aus Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und dem Islamismus-Experten Ahmad Mansour bestehenden externen Untersuchungskommission unter die Lupe genommen.

Inzwischen ist auch das Online-Magazin „Vice“, scharfer Kritiker der Welle, unter Antisemitismusverdacht geraten: In einem Gastbeitrag in der „FAZ“ monierte Stefan Buchen, investigativer Journalist und Autor des TV-Magazins „Panorama“, dass Artikel auf der arabischen Website von „Vice“, die Israel zum Thema hätten, in Wortwahl und Duktus ganz ähnlich seien wie antisemitische und israelfeindliche Beiträge im jordanischen Sender „Roya TV“ oder „Al Jadeed TV“ aus Libanon, beides ehemalige oder aktuelle Partnersender der DW. Titel des Gastbeitrags: „Wer im Glashaus sitzt“.