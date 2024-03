Premiere im Kleinen Theater Schaulauf um Liebe und Schmerz

Was ist schon echt?“, fragt Lies gegen Ende des Stücks. Die Bühne, das Leben, die Kunst oder die Illusion? Es geht ums Theater in der 2010 in Haarlem uraufgeführten Komödie „Der letzte Vorhang“ der vielfach preisgekrönten niederländischen Autorin Maria Goos. Im Kleinen Theater hat Ina-Kathrin Korff, die vor einigen Jahrzehnten auch am städtischen Schauspiel arbeitete, diesen Blick in die Kampfzone hinter den Kulissen inszeniert. Als leichtfüßiges Charakterstück, nicht als boulevardeske Farce trotz aller Klischees und amüsanten Verwirrungen. „Wir sind die emotionale Elite“ behauptet der Schauspieler Richard. „Wir sind dressierte Affen“ entgegnet Lies, die sich vom Theater längst verabschiedet hat. Klar: