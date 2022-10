Schauspielhaus Bonn​: Theater-Premiere von „Recht auf Jugend“​

Bonn Die Premiere von „Recht auf Jugend“ hatte Premiere im Bonner Schauspielhaus. Auf der Bühne standen auch Vertreter der „Letzten Generation“.

Regisseur Volker Lösch bietet Klimaaktivisten im Schauspielhaus Bad Godesberg eine Bühne. Er inszeniert Arnolt Bronnens Erstlingswerk „Recht auf Jugend“ in einer aktualisierten Fassung von Lothar Kittstein und bindet dabei auch Mitglieder der „Letzten Generation“ ein. Sie agitiert für mehr Klimaschutz und erregt Aufmerksamkeit, indem Mitglieder in Museen berühmte Gemälde mit Tomatensuppe bewerfen oder sich an Wänden oder auf Fußböden festkleben. Löschs rund zweistündige Inszenierung ist ein Plädoyer in eigener Sache, eine leidenschaftliche Polemik, ein langer theatralischer Leitartikel.