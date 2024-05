Graphic Novel über Stockhausen auf der Bühne Schauspielhaus feiert den Mann, der vom Sirius kam

Die Vorbereitungen für einen Graphic-Novel-Abend über Karlheinz Stockhausen am 12. Mai im Schauspielhaus laufen auf Hochtouren. Dem Verein LeseKultur Godesberg war im Oktober 2023 schon die Premiere seines innovativen Projekts „Graphic Novel auf der Bühne“ im Rheinhotel Dreesen gelungen. Da bereiteten ein Streichquartett und ein Sprecher zu riesig an die Wand gebeamten Comicbildern einer grafischen Künstlerbiografie ein eindrückliches Erlebnis. Damals ging es in Musik, Kunst und Literatur um den modernen estnischen Komponisten Arvo Pärt. „Wir standen zum ersten Mal vor dieser speziell technisch hochkomplexen Aufgabe. Die Nächte davor habe ich kein Auge zugemacht“, erinnert sich die Vereinsvorsitzende Barbara Ter-Nedden, die die Reihe mit ihrem Team der Parkbuchhandlung organisiert.