Geschenktipp zu Weihnachten : Schillernder Bonn-Krimi

Bonn Geschenktipps der Feuilleton-Redaktion zu Weihnachten: Christine Gräns unterhaltsamer Bonn-Krimi „Anna Marx und der sanfte Tod“

Gerade noch hat Anna Marx ihren 64. in Berlin gefeiert. „Sie hat nur zwei Rotweinflaschen zu ihrem Geburtstag eingeladen“, schreibt die Autorin Christine Grän in ihrem Bonn-Krimi „Anna Marx und der sanfte Tod“ (Ars Vivendi, 280 S., 15 Euro) und beschreibt damit die Lage sehr gut. Dann ruft Gaby an, Kollegin aus gemeinsamen Bonner Tagen. Gabys Mutter sei unter merkwürdigen Umständen in der Bonner Seniorenresidenz „Paradies“ gestorben, Anna, die inzwischen als Privatdetektivin arbeitet, soll mal recherchieren. Sie könne auch bei Gaby wohnen. Marx nimmt den Auftrag an und begibt sich in das Biotop „Paradies“. Grän gelingen schöne Porträtminiaturen über Personal und Senioren. Nach der Methode Agatha Christie ist bald jeder Protagonist irgendwie des Mordes verdächtig. Oder der Morde, denn im „Paradies“ wird erstaunlich viel gestorben. Mit Ironie und schönen Rückblicken in die Zeit der Bonner Republik garniert Grän die Ermittlungsstory. Die Autorin weiß gut, wovon sie schreibt: Sie war freie Journalistin in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Der lesenswerte Krimi ist sehr gut recherchiert.