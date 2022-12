Harald Jähners Buch „Höhenrausch“ über die 20er-Jahre : Schöner Gigolo, armer Gigolo

Tanz auf dem Vulkan: Otto Dix‘ Triptychon „Großstadt“ von 1927/28 kontrastiert mondäne Frauen und Tänzer vor einer Jazzband mit dem Elend der Kriegskrüppel. Foto: picture alliance / dpa/Norbert Försterling

Bonn Harald Jähners brillantes Buch „Höhenrausch“ über Billy Wilder, das kurze Leben zwischen den Kriegen und die heißen 20er-Jahre.

„Gestatten Sie mir ein Tänzchen, Gnädigste?“ Auf einen Wink des Kellners eilte der Gigolo, auch Eintänzer genannt, herbei, forderte die Dame auf, führte sie für einen Foxtrott oder Charleston aufs Parkett. Die dafür zahlenden Kunden, ob alleinstehende Dame für den Eigengebrauch oder Mutter und Vater heranwachsender Töchter gegen Trinkgeld für ihre Lieben, hatten zuvor dem Kellner Bescheid gegeben, der diskret den Gigolo zum Tanzdienst beorderte. Mauerblümchen bevorzugt. „Du sollst zwischen zwei Frauen immer die Dickere wählen“, lautete eines der zehn Gigolo-Gebote im Jahr 1926. Schon zum Tee wurde geschwoft, an Wochenenden leisteten die Gigolos in den großen Hotels und Tanzpalästen Schwerstarbeit.

Billy Wilder als Gigolo in Berlin

Ausstellung in der Bundeskunsthalle Schau „Kaleidoskop der Moderne“ in Bonn Lotte B. Prechner: „Die Jazztänzerin“, 1929. ⇥Foto: J. Vogel, LVR-Landesmuseum Bonn Foto: LVR Landesmuseum/Jürgen Vogel Die Bundeskunsthalle zeigt vom 1. April bis 30. Juli die Ausstellung „1920er! Im Kaleidoskop der Moderne“. „Die Gleichzeitigkeit und Radikalität dieser Epoche verleiht ihr noch im 21. Jahrhundert eine bemerkenswerte Aktualität“, schreibt die Kuratorin Agnieszka Lulinska. Das Jahrzehnt werde einerseits von einer tiefen Zerrissenheit geprägt, andererseits von einem ungebrochenen Fortschrittsglauben und noch nie dagewesenen Innovationsschub in allen gesellschaftlichen Bereichen erfasst. (t.k.)

Er sei nicht der beste Tänzer gewesen, aber „er konnte die besseren Dialoge“, schrieb Helmuth Karasek über Billy Wilder, den Regisseur von „Manche mögen’s heiß“. Jahre vor seinen Riesenerfolgen in Hollywood jobbte Wilder 1926 zwei Monate lang täglich im Berliner Hotel Eden als Gigolo. „Ein winziges Zimmer mit düsterer Tapete. Wand an Wand mit einer ständig rauschenden Toilette“, so zitiert Karasek Wilder, der 1927 in Berlin-Schöneberg zur Untermiete wohnte. Er verdingte sich als Ghostwriter, Reporter und Glossenschreiber. Erst 1931 schrieb er unter dem eigenen Namen – Billie Wilder – gemeinsam mit Erich Kästner das Drehbuch zur Verfilmung von „Emil und die Detektive“. 1936 verfasste er im Exil in Hollywood sein erstes alleiniges Drehbuch als Billy Wilder für Paramount: „Ninotschka“ (gedreht von Ernst Lubitsch). Erstmals Regie führte Wilder 1942 in der Komödie „Der Major und das Mädchen“ mit Ginger Rogers. Im Tanzsaal hatte Wilder etwa beim Slowfox Dialoge ausprobiert, von der Art, die ihn später weltberühmt machen sollte. Zum Beispiel: „Darf ich Sie etwas Persönliches fragen?“ – „Aber natürlich!“ – „Wissen Sie, woran Sie mich erinnern?“ – „Wagen Sie es!“ – „An ein herrliches Soufflé,.“ – „An ein Soufflé?“ – „Von Engeln zubereitet. Auf einer Terrasse am Mittelmeer. Hauchzart und in der Mitte ein Klacks von göttlicher Konfitüre.“

Die moderne Frau wird tonangebend

„Nicht selten endete ein solches Gesäusel mit einem Spaziergang oder einer gemeinsamen Heimfahrt“, schreibt der ehemalige Feuilletonchef der „Berliner Zeitung“, Harald Jähner, in seinem brillanten Buch „Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen“, in dem er herausarbeitet, was die so quirlige wie temporeiche, revolutionäre wie mit reaktionären Querschüssen aufgeladene Epoche der Weimarer Republik oder der Zwanziger Jahre so einzigartig macht. Der Tanz gehört dazu, moderne Frauen auch, die Spaß haben wollen, die alleine ausgehen; der Tanz gegen die Krise, der Tanz auf dem Vulkan, die Ekstase der One-Steps, Foxtrotts, Double Fox, Afrikanischen Shimmys, Charlestons, Java Dances und Polka Creolas.

Neue Zeiten, neue Rollen

Der Gigolo verkörpert mit seiner überkommenen und willkommenen Ritterlichkeit – nicht selten verdingten sich Offiziere des verlorenen Ersten Weltkriegs und verarmte Adelige als käufliche Eintänzer – als Dienstleister ein neues Rollenbild. Eines von vielen in jener Epoche. „Schöner Gigolo, armer Gigolo/ Denke nicht mehr an die Zeiten/ Wo du als Husar, goldverschnürt sogar/ Konntest durch die Straßen reiten./ Uniform passé, Liebchen sagt Adieu“, heißt es in einem Schlager, „Man zahlt und du musst tanzen“. Es war eher die große Zeit der modernen Frau mit Kurzhaarfrisur und großem Selbstbewusstsein.

Zerrissene Zweit

Jähner zeichnet die Jahre der Weimarer Republik aber nicht nur als Epoche des Tanzes und neuer Rollenbilder, es war auch die Blütezeit einer pulsierenden Unterhaltungsindustrie mit ihren Vergnügungs-, Filmpalästen und Ballhäusern, Gourmettempeln, Theatern und Varieté-Bühnen, mit den Revuen und der revolutionären Erfindung des Jazz. Otto Dix und George Grosz haben diese Zeit in ihrer ganzen Zerrissenheit dargestellt. Denn es war freilich auch eine Zeit unfassbarer Gewaltausbrüche, flankiert von den beiden großen Katastrophen des Jahrhunderts, Erster und Zweiter Weltkrieg, eine Zeit der Aufstände und Unruhen, der Radikalisierung, mit Kräften, die die junge Demokratie aushöhlten, mit politischen Morden. Inflation, Weltwirtschaftskrise, dazwischen die von 1924 bis 1929 reichenden „Roaring Twenties“, eine Zeit der Prosperität: Die Zwanziger im Höhenrausch, in einer Euphorie, alles neu und anders machen zu wollen. Als charakteristisches Sitzmöbel der Zeit nennt Jähner den Freischwinger des Bauhaus-Künstlers Marcel Breuer als „Symbol der Epoche“.

Fesselndes Porträt

Stil- und Sozialgeschichte, Politik und Architektur, Kultur und Unterhaltungsindustrie: Es gibt kleinen Bereich, den Jähner in seinem berauschenden Zeitgemälde auslässt. Ähnlich wie er in seinem Buch „Wolfszeit“ meisterhaft das Klima der Nachkriegsjahre zwischen 1945 und 1955 nachzeichnete, gelingt auch in „Höhenrausch“ ein fesselndes Porträt der Weimarer Republik, sie so kläglich endete: ausgelaugt und müde, von den Nazis am Nasenring durch die Manege geführt.