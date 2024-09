Kunstmuseum Bonn zeigt Bruno Goller Seine Bilder sind gemalte Rätsel

Es ist, als ob man einen eigenen Kosmos betritt. In eine Welt, die ihre Erlaubnis zum Besuch nicht leichtfertig vergibt und die ihren eigenen Gesetzen folgt. Das Regelwerk, dem man auf die Spur kommen möchte, entzieht sich jedoch beharrlich jeder eifrigen Interpretation. Es ist die Welt des Malers Bruno Goller, der in über 70 Schaffensjahren eine einzigartige magische Realität in seinen Bildern heraufbeschworen hat.