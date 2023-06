Start der KunstRasen-Saison Sicherheit steht an erster Stelle

Er sorgt sich in erster Linie um das Image der Konzertbranche, will Besuchern oder auch den Eltern junger Fans, die durch die aktuellen Berichte irritiert sein könnten, die Angst nehmen – gerade auch angesichts der in dieser Woche, am Donnerstag mit einem Konzert von Santiano startenden KunstRasen-Saison in der Bonner Gronau mit 18 Konzerten, die Hartz zusammen mit Martin J. Nötzel organisiert. Auf die Frage von Eltern: „Kann ich meine Kinder auf ein Konzert gehen lassen?“, antwortet Hartz mit einem klaren „Ja!“ Er kann sich an keinen negativen Vorfall in den vergangenen zehn oder 15 Jahren erinnern. „Wir sorgen für die Sicherheit unserer Besucher – das ist für uns eine Selbstverständlichkeit – die Security hat immer die Augen offen“, versichert er. Der Spaß an der Show soll im Vordergrund stehen. Seine Devise: „Wir achten auf unsere Besucher und wollen, dass sie wiederkommen.“