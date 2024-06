Silbermond auf dem KunstRasen Silbermond freut sich auf Bonn

Bonn · Silbermond freut sich 17 Jahre nach dem letzten Konzert in Bonn auf die Stadt und den KunstRasen. Am 17. August spielt die Band in der Gronau.

14.06.2024 , 18:04 Uhr

Haben einige „Knaller“ im Gepäck: Andreas Nowak (von links), Stefanie Kloß, Thomas Stolle und Johannes Stolle von der Band Silbermond. Foto: dpa/Britta Pedersen

Von Nele Honig