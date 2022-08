Edeltasche auf zwei Beinen : „Walking Bag“ in Bonn soll am 4. September enthüllt werden

Kunst in der City: Erwin Wurms konsumkritische „Walking Bag“ hat schon im Vorfeld Diskussionen ausgelöst. Im Bild eine Visualisierung des Projekts. Am 4. September soll das Werk enthüllt werden. Foto: Stiftung für Kunst und Kultur e.V.

Bonn Am 4. September wird Erwin Wurms umstrittene „Walking Bag“ in der Bonner City enthüllt. Auf Kritik an der orangeroten Skulptur reagiert der österreichische Künstler gelassen.