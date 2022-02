Wie wird Bonner Projekt in Berlin gesehen? : Smerling und die „Kunsthalle Berlin“

Wie wird Bonner Projekt in Berlin gesehen?

Bonn Bonner Kulturmanager Walter Smerling und sein Projekt „Kunsthalle Berlin“ werden in der Presse kontrovers diskutiert. Netzwerker oder Strippenzieher?

Der Bonner Kulturbeweger und -manager Walter Smerling und seine am vergangenen Freitag im Flughafen Tempelhof eröffnete „Kunsthalle Berlin“ sind Protagonisten eines schönen Schlagabtauschs im Feuilleton-Oberhaus. Der Schriftsteller und Kulturjournalist Peter Richter, vormals „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) und „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitzung“ (FAS), lieferte jetzt in der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) als Berlin-Kulturkorrespondent eine feine, geschliffene Replik auf seinen Kollegen von der „FAS“, Niklas Maak , vormals „SZ“ und „FAZ“.

Der hatte an Smerling, dessen Verein „Stiftung für Kunst und Kultur“ und der „Kunsthalle Berlin“ kein gutes Haar gelassen . Smerlings Seilschaften waren ihm suspekt, die Ausstellung „Diversity United“ ebenso wenig divers wie die älteren weißen Männer, mit denen Smerling seine Projekte bestückt. Die ohne Künstlerhonorare betriebene Kunsthalle sei ein Unding, und der erste ausstellende Künstler, Bernar Venet, gefiel ihm ebenso wenig wie dessen „geniale Rostkringel“.

Angetan von Bernar Venet

Richter hingegen zeigte sich angetan von Venet ,„einem aller Ehren werten Franzosen, der schon gewaltige, minimalistische Stahlskulpturen geschaffen hat, als die späteren Schweißer vom Tacheles noch mit Bauklötzchen spielten“ und lobte den exzellent vernetzten Smerling, der den Mut habe, in den maroden Tempelhofer Hangars etwas anzupacken, das andere in Berlin scheuten: Er sei „für seine guten Kontakte zu Großsponsoren berühmt. Er gilt dank seiner Vernetztheit als jemand, der solche Dinge stemmen kann, und wenn sie nichts zuzahlen muss, ist Berlins Kulturpolitik schon mal glücklich.“

Ja, so tickt offenbar ein Teil der Berliner Kulturszene. Richter analysiert deren Befindlichkeit mit einer gewissen Schärfe: „Bei solchen Anlässen zeigt sich natürlich auch die zunehmend unversöhnlichere Spaltung der Kunstwelt in ein marktbasiertes und ein eher an kulturalistischen Fragen und öffentlichen Töpfen orientiertes Lager.“