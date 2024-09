Kabarettfest im Pantheon So funktioniert die Politik für die Generation Tiktok

Irgendwas läuft im Osten verkehrt. Und bei der Jugend. In beiden Fällen schwindet der Einfluss der demokratischen Parteien, und das kann ja nur an den anderen liegen – und nicht an den Politikerinnen und Politikern. Oder etwa doch? Darauf deutet zumindest die neueste Ausgabe des WDR-Kabarettfests im ausverkauften Pantheon hin, bei der sowohl Moderator Tobias Mann als auch die Gäste Nils Heinrich und Jürgen Becker ein wenig Aufklärungsarbeit betreiben und durchaus überzeugende Argumente dafür liefern, warum sowohl die Ossis als auch die Teenies das Gefühl haben könnten, abgehängt zu sein. Was durchaus zu denken geben sollte. Nur das Liedermacher-Trio Frau Rotkohl setzt lieber auf gehobenen Blödsinn – was in manchen Momenten aber auch dringend notwendig ist.