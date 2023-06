Doch nicht so erwachsen So war das Konzert der Toten Hosen bei Rock am Ring

Bühne frei oder besser Vorhang auf? Zunächst könnten sich die Besucher bei Rock am Ring am Sonntagabend im Kino statt auf einem Konzert wähnen. Über die Bildschirme flimmert ein Film in Western-Manier, der die Hauptdarsteller beziehungsweise Headliner vorstellt: die Toten Hosen. Eines der ersten Lieder, das die Düsseldorfer Punk-Urgesteine spielen, heißt „Auswärtsspiel“. Und obwohl der Nürburgring in der Eifel Schauplatz des Geschehens ist, wird schnell klar, dass der Titel des Stücks nicht passt.