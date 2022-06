Ausstellung im Kunstmuseum : Solidarische Geste

„Liebe ist für alle da – auch für mich“: Installation von Daniel Rycharski im Kunstmuseum Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Im Kunstmuseum Bonn wird der Dorothea von Stetten-Kunstpreis verliehen – und in drei geteilt. Gastland ist Polen.



Weiterleiten Drucken Von Gudrun von Schoenebeck

Wenn am Mittwochabend der 20. Dorothea von Stetten-Kunstpreis im Kunstmuseum verliehen wird, so darf man vielleicht von einer bittersüßen Veranstaltung sprechen. Einerseits spürbare Erleichterung, dass so etwas endlich wieder in Präsenz und sogar ohne Maskenpflicht (Maske wird dennoch empfohlen) stattfinden kann. Zugleich drückt ein Krieg auf die Stimmung, der den drei jungen Künstlern aus Polen, die als Preisträger geehrt werden, arg zugesetzt hat.

Es ist das fünfte Mal, dass der Kunstpreis die künstlerische Szene eines europäischen Nachbarlandes im Fokus hat – zuvor waren dies Tschechien, die Niederlande, Dänemark und die Schweiz. Aus neun vorgeschlagenen Nachwuchspositionen hat die Jury Zuza Golinska, Daniel Rycharski und Diana Lelonek als Finalisten ausgewählt.

Arbeistkreis auf Nachwuchs-Suche Ehrernamtliche Führer für das Kunstmuseum Die Ausstellung zum Dorothea von Stetten-Kunstpreis :im Kunstmuseum Bonn. Di-So 11-18 Uhr, Mi 11-21 Uhr. Eröffnung und Preisverleihung am 15. Juni, um 19 Uhr, Katalog Snoeck Verlag 20 Euro (Museumspreis). Kuratorinnenführung am 26. Juni und 10. Juli, um 11 Uhr, am 14. August, um 14 Uhr. Hilferuf: Wenn nicht gerade die Kuratorinnen oder Kuratoren führen, sind das ehrenamtliche Führer, die Besuchern die Ausstellungen und deren Kunstwerke erläutern. Kürzlich erreichte uns in der Redaktion der Hilferuf von Monika Romain, Leiterin des Arbeitskreises am Kunstmuseum Bonn (AKKB): Der Arbeitskreis braucht dringend Nachwuchs. „Wir treffen uns regelmäßig am Donnerstag um 11 und bereiten die anstehenden Führungen vor“, schreibt sie, „wir erhalten nach der Eröffnung einer neuen Ausstellung eine exklusive Führung des Kurators beziehungsweise der Kuratorin“. Interessenten schreiben an mromain@t-online.de. t.k.

Gewonnen haben sie schließlich alle, denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Kunstpreises beschlossen die Finalisten, dass sie Auszeichnung und Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro miteinander teilen wollen. Tatsächlich wird diese solidarische Geste beim Rundgang durch die Ausstellung insofern gestützt, als dass sich alle drei Künstler mit ihren Arbeiten gleich stark erweisen.

Tiefgehende Analyse

Zuza Golinska, 1990 in Danzig geboren, reflektiert in ihren Werken die Rolle des Menschen in Systemen wie Elternhaus, Gesellschaft oder Politik. Sie analysiert Ereignisse aus ihrem Leben, dokumentiert Muster und interessiert sich für die Rolle des ehemaligen Ostblocks für die Entstehung ihrer Identität. In einer raumfüllenden Installation begegnen sich glänzende rosa Formen aus Textilien, die sich am Boden ausbreiten und schwarze Metallstangen, deren Gestus bedrohlich wirkt und an manchen Stellen die weichen Formen durchdringen. Im Wandtext fordert Golinska die Besucher auf, repressive Impulse, die sich wie kleine Einstiche anfühlen, nicht zu ignorieren, sondern zu erkennen und zu benennen.

Künstler und Gesellschaft

Auch in Daniel Rycharskis Arbeiten spiegelt sich unmittelbar das Verhältnis des Künstlers zur Gesellschaft, in der er lebt. Geboren 1986 im ländlichen Sierpc befragt Rycharski seine Identität als homosexueller Mann und gläubiger Katholik innerhalb der Traditionen einer im Wandel begriffenen polnischen Dorfgemeinschaft. Unter dem Zitat eines Rammstein-Songs „Liebe ist für alle da – auch für mich“ versammeln sich schwarz bemalte Kruzifixe, ein aus Bücherseiten geformtes männliches Genital, ein hochkant aufgestellter Sarg, durch den man hindurchgehen kann und ein Vogelnest, das mit weichen Federn in Regenbogenfarben ausgelegt ist. Hier geht es um das ambivalente Verhältnis zur eigenen Herkunft, in der Scham und Zurückweisung ebenso eine Rolle spielen wie die Sehnsucht nach Nähe, Religiosität und Widerstand.

Da sprießen die Moose

Im dritten Ausstellungsraum, der von Diana Lelonek bespielt wird, bekommen „Abfallpflanzen“ in hell erleuchteten Vitrinen ihren großen Auftritt. Die 1988 in Kattowitz geborene Künstlerin sammelt Objekte, die an ungestörten Orten zum neuen Habitat für Pflanzen und Tiere geworden sind. Aus Turnschuhen, Dosen, Teppichen und Handschuhen sprießen die Moose, Gräser und Pilze und überziehen den wertlosen Müll mit einer neuen Ästhetik. Ruderalvegetation (von rudus – Schutt) werden die Abfallpflanzen in Abgrenzung zu den Nutzpflanzen genannt.