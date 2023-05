Sommerfestival in Köln Getanzte Leidenschaft

Dass sie vor ihrer aktuellen Tour, die sie im Sommer auch zum Sommerfestival in die Kölner Philharmonie führen wird, eine lange Talsohle durchschreiten mussten, davon ist in München jedenfalls nichts mehr zu spüren. Ursache für das Tief: die Corona-Pandemie. Sie hatte nicht nur Tourneen, sondern auch die Proben daheim für Monate unmöglich gemacht. „Nach der Pandemie haben einige Tänzer entschieden, ihren Job aufzugeben“, erzählt Chávez vor einer der Vorstellungen. Einige hätten eine Familie gegründet, andere die Karriere in den meisten Fällen wegen der extremen körperlichen Belastung beendet. Chavéz: „75 Prozent der Besetzung besteht aus neuen Leuten.“Nachwuchs zu finden, ist in Kuba allerdings leichter als an den meisten anderen Orten der Welt. Auf der Karibikinsel hat der Tanz eine besondere Tradition und wird von der Regierung seit jeher gefördert.