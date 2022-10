Start der Jazz-Reihe im Kameha : Sonnenschein und eine Frau in Rot

Heimspiel in Bonn: Die Jazzmusikerin Olivia Trummer. Foto: Andrea Boccalini

Bonn Olivia Trummer glänzt im Kameha Grand. Mit der Pianistin und Sängerin startete die neue Jazz-Reihe im Hotel.

Im Entree des Hotels steht ein roter Rennwagen neben einem dunklen Plastikwildschwein, die Deko ist opulent, riesige Laternen hängen von der Decke, der Grundton: ein teils wohliges, teils aggressives Rot. Der Hinweis auf den Saal „Universal“ weist zur Premiere der „Kameha Jazz Nights“. Glimmendes Rot dominiert auch den besagten Saal. Und es verwundert nicht, dass der Premierengast des Abends, die wunderbare Jazzsängerin und Pianistin Olivia Trummer, extra für den Start der neuen Jazz-Serie aus Rom eingeflogen, eine rote Bluse trägt.

Himmelblau wäre passender gewesen. Denn gleich mit der ersten Nummer, Stevie Wonders „You Are The Sunshine Of My Life“, entführte Trummer ihr Publikum direkt in den Jazzhimmel. Wie sie den Soul zum swingen brachte, die Melodie mit der Stimme und ihrem leichten Pianospiel in ein luftiges Baiser verwandelte, ließ für den Abend nur das Beste erwarten. Durch etliche Auftritte beim Jazzfest oder Beethovenfest ist ein Konzert in Bonn für Trummer so etwas wie ein Heimspiel: Im Kameha krönte sie ihre Serie mit einem denkwürdigen Abend.

Perfekte Mischung

Mit einer schönen Mischung bot sie einen so kurzweiligen wie intensiven Querschnitt ihres musikalischen Profils. Sie spielte eigene Kompositionen – unter anderem aus dem aktuellen Album „For You“. Man hörte beliebte Standards wie „Close To You“, geschrieben von Burt Bacharach und Hal David, weltberühmt durch die Carpenters, oder „They Can’t Take That Away from Me“ von George Gershwin. In einer Ballade verriet Trummer ihren ganz privaten Sehnsuchtsort Moena in den Dolomiten. Und dann glänzte sie mit einem ihrer Lieblingsthemen, dem Reibungspotenzial zwischen Klassik und Jazz.

Dass die 37-jährige Pianistin eine klassische Ausbildung hat, hört man schon beim ersten Anschlag, dass sie ihre Komponisten gründlich analysiert und auf jazztauglichkeit geprüft hat, zeigte sie in mehreren Stücken. Da reihte sich Beethovens Mondscheinsonate in eine zauberhafte Mond-Suite ein, wurde Claude Debussy mit einer locker-leichten Hommage bedacht. Da kam es anlässlich einer berauschenden Version der Partita Nr. 1 zu sprühenden Spekulationen, was denn wohl gewesen wäre, wenn Johann Sebastian Bach mal Brasilien besucht hätte. Den Schlussstein dieser tollen Serie setzte sie im Zugabenteil mit einer packenden Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozarts „Alla Turca“ aus der eigenen „Mozärtlichkeiten-Suite“, die in dem 2015 erschienenen Album „Classical To Jazz One“ zu finden ist.