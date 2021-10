Premiere im Contra-Kreis: „Souvenir“: Ab Donnerstag im Contra-Kreis

Bonn Horst Johanning inszeniert im Contra-Kreis Stephen Temperleys „Souvenir“. Barbara Köhler und Stephan Ohm verkörpern Florence Foster Jenkins und ihren Pianisten Cosmé McMoon.

Florence Foster Jenkins (1868-1944) steht vor einem Comeback im Contra-Kreis-Theater. Die reiche Erbin mit einer großen Schwäche für den Operngesang betrat 2007 erstmals als Komödienfigur die Bühne des Bonner Theaters: in Peter Quilters Stück „Glorious!“. Regisseur Horst Johanning lädt die Amerikanerin, die im wahren Leben vor Publikum und auf Schallplatte alle Gesetze von Intonation, Rhythmus und Phrasierung außer Kraft setzte, nun wieder ein. Am Donnerstag hat Stephen Temperleys Komödie mit Musik „Souvenir“ Premiere im Contra-Kreis. Johanning inszeniert, Barbara Köhler und Stephan Ohm verkörpern Foster Jenkins und ihren Pianisten Cosmé McMoon.

Aus der Perspektive des Pianisten

Barbara Köhler, findet Johanning, wird der Sängerin gerechter als die seiner Ansicht nach outrierende Meryl Streep in Stephen Frears’ Film „Florence Foster Jenkins“ (2016). Das Vorbild habe „manche Sachen ziemlich genau gesungen, so lächerlich wie im Film war das nicht“. Mit 63 beim Auftritt im Ritz-Carlton in New York habe sie bestimmt den einen oder anderen Ton getroffen. Beim finalen Konzert in der Carnegie-Hall 1944, mit 76, war ihr das nicht mehr vergönnt. Foster Jenkins wurde ausgepfiffen. Einen Monat später starb sie.