Daniel Erdmann im Kammermusiksaal : Spiel mit Witz und Liebe

Bonn Daniel Erdmanns Trio Velvet Revolution begeistert in der „Aspekte“-Reihe im Kammermusiksaal des Bonner Beethoven-Hauses.

Die Kombination von Saxofon, Geige und Vibrafon ist exotisch, zumal für ein Jazz-Trio. Erst recht, wenn sich der Bläser als Tänzer entpuppt, der Streicher als unermüdlicher Headbanger und der Mann an den Schlägeln als Derwisch. So gesehen war allein schon die Performance von Daniel Erdmanns Trio Velvet Revolution am Donnerstagabend im Kammermusiksaal äußerst spektakulär.

Gehaucht, gezupft, gestrichen

Bereits das Eingangsstück für das Bonner Konzert lotet die Grenzbereiche aus – mit gehauchtem Saxofon, gezupfter Geige, gestrichenem Vibrafon und einer fragilen Struktur, die sich erst langsam festigt. Théo Ceccaldi an der Violine leistet an diesem Abend Übermenschliches. Der kleine Franzose gibt den Teufelsgeiger, springt als Perkussionist ein, begeistert ein ums andere Mal im impulsiven Duell mit Erdmanns Saxofon. Auch Jim Hart aus Cornwall sorgt mit den Schlägeln für atemberaubendes Tempo, steuert sein Vibrafon virtuos mal in den Melodie-, mal in den Rhythmusbereich, gibt den kongenialen Allrounder. Zu hören ist etwa das tänzerisch-verträumte „Give the Soul Some Rest“, die witzige Nummer „La Tigresse“. Dann die gar nicht melancholische Suite nach Lars von Triers „Melancholia“ mit „Justine“ und „Justine, Again“ und einer Fülle schräger Töne. Ferner das sehr kurzweilige, skizzenhafte „Infintiy Kicks In“. Und als musikalisches Ereignis an der Grenze des Hörbaren eine musikalische Replik auf Aki Kaurismäkis Film „Kauas pilvet karkaavat“ (Wolken ziehen vorüber).