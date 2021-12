Wiener Albertina zeigt Martin Noël : Staunen in Wien: Ein „Nobody“ in der Albertina

Bonn Die Retrospektive des 2010 gestorbenen Bonner Malers Martin Noël wurde in der Wiener Albertina eröffnet, Kritische Stimmen in der Presse

Österreich ist verunsichert. Da fragt das Blatt „Die Presse“ erstaunt: „Was macht ein Nobody in der Albertina?“ Es geht um Martin Noël, den gefeierten und sehr beliebten Bonner Maler, der 1956 in Berlin geboren wurde und 2010 in Bonn an einer Krebserkrankung. „Die Presse“ meint, Noël sei nicht nur in Wien unbekannt, auch im Rheinland kenne ihn keiner. Erwähnt aber immerhin, dass Erhard Klein, einer der führenden Galeristen im Rheinland, ihn im Programm hatte. Nun ist man verwirrt, dass Albertina Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder („Wenn Sie Martin Noël nicht kennen, geht es Ihnen wie mir“) diesen „Nobody“ in der weltberühmten Albertina in Wien zeigt.