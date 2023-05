Ein buntes Halleluja Stefan Gwildis im Pantheon in Bonn

Wenn Stefan Gwildis singt, dann für alle. Für den Mann vom Nürburgring und die Frau aus New York City, für die Gäste in der ersten und für die in der letzten Reihe, für alle Regen- und alle Traumtänzer, für Romantiker und Realisten, für Lyriker, Pop-Fans und Soul-Liebhaber. Im Pantheon, wo er mit minimaler Besetzung auftritt, trifft er damit ins Schwarze. Das Publikum ist begeistert bei der Sache, lässt sich nur zu gerne immer wieder mit einbeziehen und singt als Chor ein buntes Halleluja aus all den verschiedenen Stilen, die der 64-Jährige im Laufe seiner Karriere aufgesogen hat. Klingt gut. Beides.