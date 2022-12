Neu im Kino : Stimmen im Kopf

Bonn Aron Lehmanns herrlich verschrobene Saga aus dem Westerwald: „Was man von hier aus sehen kann“ mit toller Besetzung.

Das Okapi ist ein seltenes Tier, das nur in den äquatorialen Regenwäldern des Kongos vorkommt. Aber auch wenn Aron Lehmanns „Was man von hier aus sehen kann“ nicht in Zentralafrika, sondern im Westerwald angesiedelt ist, spielt das Okapi hier eine wichtige Rolle. Denn immer wenn das Tier Selma (Corinna Harfouch) im Traum erscheint, stirbt in den nächsten 24 Stunden ein Mensch im Dorf. Die mystischen Vorhersehungen gehören im Ort schon längst zur Normalität. Schnell spricht sich der Okapi-Traum herum, dessen letale Folgen dank jahrzehntelangen Erfahrungen niemand anzweifeln würde. Am Postbriefkasten bildet sich eine lange Schlange, weil alle präventiv einen Abschiedsbrief und sich etwas von der Seele schreiben möchten, nur für den Fall, dass es sie trifft. Nachdem der Tod seine Arbeit verrichtet hat, wollen sie ihre schriftlichen Geständnisse ebenso panisch wieder zurückhaben.

Seltsam verhuschte Enkelin

Der namenlose Optiker (Karl Markovics) hört Stimmen in seinem Kopf und fängt jeden Tag einen Brief an seine heimliche Liebe Selma an, ohne ihn zu Ende zu bringen. Dabei weiß das ganze Dorf inklusive der Angebeteten schon lange, was Sache ist. Die missmutige Marlies (Rosalie Thomass) hat immer schlechte Laune. Keiner weiß warum und niemand versucht daran etwas zu ändern. Die abergläubige Elsbeth (Hansi Jochmann) beherbergt buddhistische Mönche in ihrem Haus, die in kleinen Prozessionen durch Dorf und Landschaft wandeln und dem Westerwald ein exotische Flair verleihen. Einer hat immer Hunger und trägt stets einen Schokoriegel im Gewand. Frederik (Benny Radjaipour) kommt aus Hessen, will nach Japan und verliebt sich in Luise, die ihm ungewöhnlich lange in die Augen schaut und zum Vorstellungsessen gleich das halbe Dorf einlädt.