Geschenktipp zu Weihnachten : Stockhausens Experiment

Bonn Geschenktipps der Feuilleton-Redaktion zu Weihnachten: Der Jazztrompeter Markus Stockhausen hat die spannende CD „Tales“ mit Kompositionen und Improvisationen herausgebracht

Schön, wenn sich Musiker quasi über die Schulter blicken lassen, so wie der Jazztrompeter Markus Stockhausen in seinem aktuellen Album „Tales“ (o-tone music). Er legt mit „Tales“ drei CDs vor, eine mit komponierten Stücken für seine exquisite Band, zwei, in denen das Quartett improvisiert. Ein musikalisches Experiment, denn es zeigt sich, dass die Präzision und das aufeinander Reagieren in den notierten Stücken der Kompositions-CD das Quartett offenbar so eingestimmt hat, dass auch in den Improvisationen eine enge Beziehung zwischen den Musikern besteht, die Interaktion von hoher Empathie getragen ist. Interessante Beobachtung: Was bei den Improvisationen gegenüber den komponierten Stücken verloren geht, ist die Struktur. Da öffnen sich fluide Räume, in denen nach Herzenslust improvisiert und fabuliert wird, jeder Musiker seine Spielwiese findet und bekommt.