„Studio Bonn“ der Bundeskunsthalle : „Studio Bonn“ beleuchtet Ukraine-Krieg

Bonn Drama um Künstler und Talk-Gast Volo Bevza, der hofft, für die neue Folge von „Studio Bonn“ am Dienstag im Forum der Bundeskunsthalle aus der Ukraine ausreisen zu dürfen.

Seit Kriegsbeginn schweiße Bevza, der das Land nicht verlassen darf, Panzersperren und Panzerigel in Lwiw. Nun hat ihn die Bundeskunsthalle zur neuen Folge von „Studio Bonn“ eingeladen, die an diesem Dienstag unter dem Titel „Himmel über Europa. Kunst und Kultur in Zeiten des Krieges“ die Situation in der Ukraine beleuchtet. Bevza sei bei seinen Versuchen, nach Bonn ausreisen zu dürfen, mit unglaublichen und schikanösen bürokratischen Hürden in seinem Heimatland konfrontiert, berichtet Andreae, „wir haben mal wieder eine schlaflose Nacht hinter uns“.