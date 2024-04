Jazzfest Bonn im Leoninum Suche nach der Schönheit

Schauen wir mal, was jetzt kommt“: Dieser Satz ist für Hubert Nuss mehr als eine Floskel. Zumindest bei seinem nachmittäglichen Jazzfest-Konzert im Collegium Leoninum ist besagte Formulierung der Kern seiner Musik, den Moment des Unerwarteten beschreibend, in dem die Improvisation endet und ein Standard beginnt. Welcher das ist, wird im Vorfeld nicht verraten, und so muss das Publikum gut hinhören, um „Stella by Starlight“ zu erkennen oder Herbie Hancocks „Maiden Voyage“. Was es denn auch gerne macht, immerhin ist Nuss’ Pianospiel nicht weniger als ein Genuss, ästhetisch, lyrisch, gehaltvoll und unglaublich virtuos. Die Suche nach Tiefe und Schönheit ist die Maxime des Wahlkölners, während er mühelos seine Finger über die Tasten des Flügels tanzen lässt und dabei immer die Augen und Ohren nach spontanen Alternativrouten offenhält. Das Publikum folgt Nuss auf jeden Fall bereitwillig an einige überaus beeindruckende Ecken im Reich des Jazz und ist am Ende überaus begeistert.